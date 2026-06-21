В Крыму задали МАГАТЭ неудобный вопрос после ударов ВСУ Депутат Карчаа: МАГАТЭ дискредитировало себя как серьезную организацию

МАГАТЭ дискредитировало себя как серьезную профессиональную организацию из-за отсутствия действенных мер по ликвидации угроз ядерной безопасности, вызванных атаками ВСУ на Запорожскую АЭС и город Энергодар, сообщил советник главы Крыма Ренат Карчаа. По словам депутата Законодательного собрания Запорожской области, которые приводит ТАСС, агентство располагает инструментарием для влияния на Украину, но не применяет его.

Они не делают ничего. Тогда возникает вопрос, для чего вы там находитесь? — заявил Карчаа.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено спустя четыре с половиной часа после сбоя. Агентство уточнило, что подсоединение к электросети произошло после инцидента.

До этого начались работы по восстановлению основной линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» в условиях временного локального прекращения огня, установленного при посредничестве МАГАТЭ. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси охарактеризовал начало ремонта линии как важный шаг к обеспечению ядерной безопасности.