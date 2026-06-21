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21 июня 2026 в 11:12

Стало известно о состоянии детей, пострадавших от ночного удара по Крыму

Состояние пострадавших от ночного удара по Крыму двоих детей оценили как тяжелое

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Состояние двоих детей, пострадавших от ночного удара Вооруженных сил Украины по Крыму, оценивается как тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, местные врачи запланировали телемедицинские консультации со специалистами РДКБ Минздрава России, пишет РИА Новости.

Состояние двоих детей врачи оценивают как тяжелое, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами РДКБ Минздрава России, — сказал Кузнецов.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в Темрюкском районе украинскими беспилотниками был атакован паром «Панагия» на Керченской переправе. По предварительной информации, один человек погиб, еще один — пострадал.

Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения. Он подчеркнул, что семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

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