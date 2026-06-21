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21 июня 2026 в 11:10

Воздушную тревогу объявили в Киеве и центральных областях Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Киеве и 12 регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. На данный момент сигнал активирован также в Черниговской, Сумской областях и некоторых районах Киевской, Ровненской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России за ночь нейтрализовали 239 украинских беспилотников над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея и Крыма. Также это удалось сделать над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого в Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо» из-за угрозы атаки беспилотников в Селтинском, Сюмсинском, Увинском и других районах, а также в городах Можга и Сарапул. Глава региона Александр Бречалов призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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