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20 июня 2026 в 07:24

Сигнал «Опасное небо» объявлен в российском регионе из-за ВСУ

Глава Удмуртии Бречалов заявил, что в регионе объявлен сигнал «Опасное небо»

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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В ряде районов Удмуртской Республики объявлен сигнал «Опасное небо» в связи с угрозой атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. Жителям рекомендовано соблюдать спокойствие и следовать правилам безопасности в зависимости от места нахождения.

Внимание! Сигнал «Опасное небо»: угроза атаки БПЛА. Включаем сирены в районах: Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Вавожский, Кизнерский, Граховский, Можгинский, Алнашский, Киясовский, Сарапульский, Камбарский, Каракулинский районы, Можга, Сарапул, — написал руководитель.

Он призвал не паниковать, не предпринимать попыток сбить дрон или подобрать его обломки. Также граждане должны воздержаться от фото- и видеосъемки беспилотников, а при обнаружении БПЛА незамедлительно звонить в экстренные службы по номеру 112, подчеркнул Бречалов. Также в аэропорту Уфы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что создание боевого армейского резерва страны поможет усилить защиту Москвы от дронов ВСУ. Он отметил, что отряды БАРС в составе мобильных огневых групп способны выполнять задачи по охране стратегически важных предприятий региона.

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