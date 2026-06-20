На ЗАЭС восстановили линию электропередач

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) восстановлено, сообщило МАГАТЭ в соцсети Х. Агентство уточнило, что подсоединение к электросети произошло спустя четыре с половиной часа после сбоя.

ЗАЭС вновь была подсоединена к электросети сегодня в 17:50 местного времени, через 4,5 часа после потери внешнего электроснабжения, — говорится в сообщении агентства.

Ранее пресс-служба станции сообщила, что Запорожская АЭС лишилась внешнего электроснабжения и была переведена на резервные дизель-генераторы после отключения защитной линии, обеспечивавшей питание станции извне. Кроме того, представители ЗАЭС уточнили, что резервное оборудование сработало в полном соответствии с проектными алгоритмами.

До этого МАГАТЭ сообщили, что работы по восстановлению основной линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» начались в условиях временного локального прекращения огня, установленного при посредничестве МАГАТЭ.

Также директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атаки ВСУ на Запорожскую АЭС создают угрозу ядерной безопасности разных стран, в том числе государств Европы и самой Украины. Она отметила, что опасны не только удары по инфраструктуре станции, но и давление на людей, работающих там.