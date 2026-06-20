Флаги России появились на чемпионском параде клуба НХЛ

Российские хоккеисты «Каролины» в честь победы клуба в розыгрыше Кубка Стэнли принесли национальные флаги на чемпионский парад. Праздничное мероприятие проходит в американском городе Роли. В трансляции парада запечатлены несколько российских флагов: один из них висит на поручне автобуса команды, а другим обернут один из хоккеистов.

В финале плей-офф НХЛ «Каролина» обыграла «Вегас» со счетом 4:2 по сумме шести встреч. В составе клуба из Роли выступают трое россиян — нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. Для каждого из них Кубок Стэнли стал дебютным в карьере.

Ранее сборная России определилась с составом на товарищеский матч против США, который пройдет в Москве 1 июля. В заявку национальной команды войдут как профессионалы, так и любители.

До этого хоккеист столичного «Спартака» Александр Гальченюк оказался в базе данных украинского ресурса «Миротворец». Игрока обвинили в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.