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16 июня 2026 в 02:50

Российский хоккеист угодил на сайт «Миротворец»

Хоккеист «Спартака» Гальченюк попал в базу «Миротворца»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Хоккеист московского «Спартака» Александр Гальченюк оказался в базе данных украинского ресурса «Миротворец», где ему вменяют якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. 32-летний спортсмен ранее выступал в НХЛ за клубы «Аризона», «Питтсбург», «Оттава», «Торонто» и «Колорадо», а также был выбран в первом раунде драфта НХЛ в 2012 году клубом «Монреаль».

В 2023 году он подписал контракт с петербургским СКА, а затем перешел в «Амур», где провел 111 игр, забив 33 шайбы и отдав 35 результативных передач. В начале июня Гальченюк заключил контракт со «Спартаком». Нападающий сборной США завоевал молодежный чемпионат мира в 2013 году и принес бронзу на взрослом мировом первенстве того же года. Кроме того, 4 марта 2025 года Александр Гальченюк получил паспорт Российской Федерации.

Ранее в скандальную базу попал вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп. Причиной стало его участие в акции поддержки специальной военной операции перед матчем Кубка России. Его также обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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