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17 июня 2026 в 16:45

Энергодар и ЗАЭС подверглись массированным ударам ВСУ за сутки

Лихачев сообщил о 50 ударах ВСУ по Энергодару и транспортному цеху ЗАЭС за сутки

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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За последние сутки Вооруженные силы Украины нанесли около 50 ударов по городу Энергодару и транспортному цеху Запорожской атомной электростанции, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, обстрелы продолжались в том числе и в ночное время, однако обошлось без человеческих жертв.

Последние сутки принесли новые обстрелы, где-то до 50 ударов было насчитано, в том числе и ночью, по зоне города, по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции. Слава богу, обошлось без жертв, — сказал Лихачев.

Глава Росатома уточнил, что удары приходятся не только на промышленные объекты, но и на социальную инфраструктуру города, которая функционирует в условиях повышенной нагрузки. В Энергодаре сохраняются серьезные ограничения в подаче электроэнергии, которая поступает по сокращенной схеме, а также фиксируются перебои в работе интернета.

Ранее Лихачев заявил, что МАГАТЭ фиксирует нарушения режима тишины на Запорожской АЭС, но делает это недостаточно строго. По его словам, такое положение дел фактически поощряет продолжение ударов, что недопустимо.

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Алексей Лихачев
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