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20 июня 2026 в 19:40

Появились новые детали поисков пропавшего в Ингушетии мальчика

Более 1,5 тыс. человек ищут пропавшего в Ингушетии мальчика

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Основные усилия по поиску восьмилетнего ребенка, пропавшего шесть дней назад на реке в Ингушетии, сосредоточены на удаленных и труднодоступных участках, сообщили в региональном главном управлении МЧС России. Поиски продолжаются вдоль русла канала, который отводит воду из реки Сунжи в Сунженский городской пруд.

С 09:00 мск оперативным штабом возобновлены поисково-спасательные работы. Основной акцент поиска сделан на труднодоступные места, выявленные в ходе вчерашних работ. Было определено порядка восьми таких участков, на которых задействована группа спасателей-водолазов, — отмечается в публикации.

Чтобы более детально осмотреть дно, специалисты перекрывают отдельные отрезки русла реки. Следственный комитет и прокуратура региона проводят проверки по факту исчезновения несовершеннолетнего.

Мальчик исчез на реке Сунже в городе Карабулаке, когда пытался вытащить тонувшего приятеля. В итоге течение унесло ребенка, его другу удалось уцепиться за ветки и дождаться помощи. Поиски стартовали в тот же день, к ним присоединились свыше шести тысяч человек из всех регионов Северного Кавказа.

Ранее спасатели обследовали около 115 километров акватории и береговой линии реки Амур в поисках десятилетней девочки. Ребенок пропал без вести недалеко от села Богородского после того, как лодка с двумя пассажирами перевернулась.

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