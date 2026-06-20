Россия готова в ближайшем будущем провести третьи Олимпийские игры, передает ТАСС слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Он подчеркнул, что страна остается неотъемлемой частью международного олимпийского движения.

В 1980 году в Москве состоялись летние Олимпийские игры, а в 2014-м главный зимний старт четырехлетия принял Сочи. С марта 2022 года большинство российских спортсменов не имеют возможности выступать на международных турнирах.

Россия — спортивная держава и является неотъемлемой частью международного олимпийского движения. И это право заслужено не только нашими атлетами-чемпионами, а за историю Олимпийских игр у нас в копилке более 2 тыс. медалей. И, как подчеркнул президент России Владимир Владимирович Путин, поздравляя нас с 115-летием, Россия и в дальнейшем готова проводить Олимпийские игры и остается верна олимпийским ценностям, — отметил министр.

Дегтярев добавил, что курс на восстановление прав российских спортсменов будет завершен их полноценным возвращением на международную арену. Он отметил, что уже более 20 федераций разрешили отечественным юниорам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

Ранее бронзовый призер Игр-2012 в Лондоне Виктор Хряпа заявил, что российским баскетболистам придется становиться сильнее по ходу возвращения на мировую арену. Он отметил, что РФ всегда славилась своими хорошими спортсменами.