Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 21:11

Дегтярев заявил о готовности России провести третью Олимпиаду

Дегтярев: Россия готова в будущем вновь провести Олимпийские игры

Подписывайтесь на нас в MAX

Россия готова в ближайшем будущем провести третьи Олимпийские игры, передает ТАСС слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Он подчеркнул, что страна остается неотъемлемой частью международного олимпийского движения.

В 1980 году в Москве состоялись летние Олимпийские игры, а в 2014-м главный зимний старт четырехлетия принял Сочи. С марта 2022 года большинство российских спортсменов не имеют возможности выступать на международных турнирах.

Россия — спортивная держава и является неотъемлемой частью международного олимпийского движения. И это право заслужено не только нашими атлетами-чемпионами, а за историю Олимпийских игр у нас в копилке более 2 тыс. медалей. И, как подчеркнул президент России Владимир Владимирович Путин, поздравляя нас с 115-летием, Россия и в дальнейшем готова проводить Олимпийские игры и остается верна олимпийским ценностям, — отметил министр.

Дегтярев добавил, что курс на восстановление прав российских спортсменов будет завершен их полноценным возвращением на международную арену. Он отметил, что уже более 20 федераций разрешили отечественным юниорам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

Ранее бронзовый призер Игр-2012 в Лондоне Виктор Хряпа заявил, что российским баскетболистам придется становиться сильнее по ходу возвращения на мировую арену. Он отметил, что РФ всегда славилась своими хорошими спортсменами.

Спорт
Михаил Дегтярев
Олимпиада
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо уличил Запад в сокрытии правды об обстрелах Алешек
В Сербии раскрыли горькую правду о Европе
Конфликт с Ираном расколол идиллию внутри правительства США
Дегтярев заявил о готовности России провести третью Олимпиаду
Автобус слетел в обрыв в Турции: детали, что с россиянами, сколько погибших
В Крыму вернули свет в три обесточенных из-за аварии поселка
Казахстанский рэпер пропал в Таиланде
Орлова рассказала о ситуации с требованиями вокруг сына Фриске и Шепелева
Раскрыта ключевая роль спутников НАТО в зоне СВО
Минобороны России подвело итоги налетов ВСУ за шесть часов
Вдова Оззи Осборна попала в больницу перед открытием памятника музыканту
На ЗАЭС восстановили линию электропередач
Флаги России появились на чемпионском параде клуба НХЛ
Европа захотела газ из РФ, Зеленский «разнылся» перед Рютте: что дальше
Российских релокантов массово депортируют из Таиланда
Появились новые детали поисков пропавшего в Ингушетии мальчика
Зеленский отправил в Польшу бандероль с отобранной у него наградой
Стало известно, как напавший на ТЦ в Краснодаре обошел металлоискатель
Сенатор Евстифеев раскрыл, что ждет продавцов вейпов без лицензии
На Украине начали строить музей Майдана
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.