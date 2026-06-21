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21 июня 2026 в 11:09

«Нет ничего дороже»: Собянин обратился к медработникам по важному поводу

Собянин поздравил столичных медиков с профессиональным праздником

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Московские медики демонстрируют высокий профессионализм, используют новейшие технологии, проводят сложнейшие операции и применяют современные методы реабилитации, заявил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Он поздравил их с профессиональным праздником и пожелал всем, кто трудится в этой отрасли, крепкого здоровья.

Нет ничего дороже здоровья, нет никого важнее врачей. В этой простой истине — неизмеримая ценность вашего благородного труда, который сопровождает человека с самых первых мгновений жизни, — отметил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российская система здравоохранения развивается благодаря самоотверженному труду медиков. Он особо выделил работу врачей и медперсонала в новых регионах России, оказывающих помощь раненым военнослужащим и гражданскому населению.

Также президент Владимир Путин в День работника здравоохранения обратился с видеообращением, в котором выразил особую благодарность медицинским работникам, несущим службу в зоне СВО. Глава государства указал на их мужество и самоотверженность в сложнейших условиях.

Москва
Сергей Собянин
медики
поздравления
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