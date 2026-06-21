«Нет ничего дороже»: Собянин обратился к медработникам по важному поводу

«Нет ничего дороже»: Собянин обратился к медработникам по важному поводу Собянин поздравил столичных медиков с профессиональным праздником

Московские медики демонстрируют высокий профессионализм, используют новейшие технологии, проводят сложнейшие операции и применяют современные методы реабилитации, заявил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Он поздравил их с профессиональным праздником и пожелал всем, кто трудится в этой отрасли, крепкого здоровья.

Нет ничего дороже здоровья, нет никого важнее врачей. В этой простой истине — неизмеримая ценность вашего благородного труда, который сопровождает человека с самых первых мгновений жизни, — отметил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российская система здравоохранения развивается благодаря самоотверженному труду медиков. Он особо выделил работу врачей и медперсонала в новых регионах России, оказывающих помощь раненым военнослужащим и гражданскому населению.

Также президент Владимир Путин в День работника здравоохранения обратился с видеообращением, в котором выразил особую благодарность медицинским работникам, несущим службу в зоне СВО. Глава государства указал на их мужество и самоотверженность в сложнейших условиях.