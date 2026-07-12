Собянин сообщил о новой атаке ВСУ на Москву Собянин: средства ПВО уничтожили три БПЛА на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили три беспилотных летательных аппарата, летевших к Москве, сообщил в МАКСе мэр города Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

Ранее Собянин сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали шесть летевших в направлении Москвы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Он не уточнил, в каком именно районе они были сбиты и к какому типу принадлежали.

До этого мэр Москвы сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. Этот дрон стал уже вторым БПЛА, пытавшимся атаковать столицу 9 июля.

Прежде Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 9 июля силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей.