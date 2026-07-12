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12 июля 2026 в 12:16

Экс-главнокомандующего ВСУ уличили в признании поражения Украины

Журналист Христофору: Залужный фактически признал поражение Украины в СВО

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный фактически признал, что страна терпит поражение в военном конфликте с Россией, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. Он обратил внимание на статью экс-главкома в британской газете Telegraph, в которой тот призвал западные страны отказаться от победоносных возгласов. По словам журналиста, эта статья подтверждает реальную расстановку сил на фронте.

Если ее детально разобрать и прочитать все, что написал Залужный, то можно понять, что он фактически говорит о том, что Украина проигрывает. Эта статья была явным признанием того, что Украина действительно проигрывает. Россия побеждает, — отметил Христофору.

Ранее пленный из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Христонько рассказал, что украинские силовики угрожали семьям дезертиров из ВСУ изъятием детей в детский дом. По его словам, после мобилизации он сбежал из учебного центра домой, однако впоследствии оказался в плену.

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