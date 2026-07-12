Дети попали в статистику отравлений алкоголем в российском регионе Роспотребнадзор: в Забайкалье алкоголем отравились 13 несовершеннолетних

С начала 2026 года в Забайкальском крае 120 человек пострадали от токсического действия алкоголя, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в социальной сети «ВКонтакте». Среди них были шесть детей и семь подростков.

За первую половину года от отравлений спиртосодержащей продукцией умерли 65 человек. Большая часть пострадавших — взрослые, на них приходится 89,2% случаев. Основной причиной отравлений стало употребление этилового спирта в больших дозах — 86,7% случаев. Также среди причин указаны отравления метанолом — 8,3%, и другими видами спирта.

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю призвало граждан ответственно относиться к сохранению здоровья и вести здоровый образ жизни. В ведомстве также рекомендовали бороться с употреблением суррогатных спиртных напитков.

Ранее стало известно, что потребление алкогольной продукции в России в июне снизилось в 80 регионах страны. В начале лета средний объем потребления алкоголя на душу населения составил 7,62 литра за последние 12 месяцев, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 8,01 литра.