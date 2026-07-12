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12 июля 2026 в 11:38

Дети попали в статистику отравлений алкоголем в российском регионе

Роспотребнадзор: в Забайкалье алкоголем отравились 13 несовершеннолетних

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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С начала 2026 года в Забайкальском крае 120 человек пострадали от токсического действия алкоголя, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в социальной сети «ВКонтакте». Среди них были шесть детей и семь подростков.

За первую половину года от отравлений спиртосодержащей продукцией умерли 65 человек. Большая часть пострадавших — взрослые, на них приходится 89,2% случаев. Основной причиной отравлений стало употребление этилового спирта в больших дозах — 86,7% случаев. Также среди причин указаны отравления метанолом — 8,3%, и другими видами спирта.

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю призвало граждан ответственно относиться к сохранению здоровья и вести здоровый образ жизни. В ведомстве также рекомендовали бороться с употреблением суррогатных спиртных напитков.

Ранее стало известно, что потребление алкогольной продукции в России в июне снизилось в 80 регионах страны. В начале лета средний объем потребления алкоголя на душу населения составил 7,62 литра за последние 12 месяцев, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 8,01 литра.

Регионы
Забайкальский край
дети
подростки
алкоголь
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