В ГД предложили расширить перечень льгот для военнослужащих с инвалидностью Депутат Панеш предложил ввести допотпуск для военнослужащих с инвалидностью

Для военнослужащих с инвалидностью необходимо ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 15 дней для прохождения санаторно-курортного лечения и реабилитации, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Он напомнил, что с 15 июля 2026 года для военнослужащих по контракту, ставших инвалидами I или II группы вследствие увечья или заболевания во время службы, устанавливается сокращенная рабочая неделя — не более 35 часов. По словам парламентария, это лишь часть необходимых мер и перечень льгот нужно расширять.

Первое — распространить аналогичную норму на всех военнослужащих с инвалидностью, независимо от группы, если они получили ранение при исполнении. Сейчас льгота действует только для I и II групп. Второе — ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для военнослужащих с инвалидностью продолжительностью не менее 15 дней для прохождения санаторно-курортного лечения и реабилитации. Третье — обеспечить гарантированное сохранение рабочего места за военнослужащим, получившим инвалидность, на период его восстановления продолжительностью не менее 12 месяцев. Четвертое — расширить перечень льгот по налогу на имущество и земельному налогу для семей военнослужащих-инвалидов, ― сказал Панеш.

Депутат отметил, что при сокращенной рабочей неделе оплата труда сохраняется в полном объеме. Это не уменьшение зарплаты, а облегчение режима труда при сохранении дохода, пояснил собеседник.

Важное условие: инвалидность должна быть получена именно вследствие военной травмы или заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы. Если инвалидность наступила по иным причинам, норма не применяется. Сокращенная рабочая неделя дает возможность сохранить доход и при этом восстановить здоровье, проходить реабилитацию, уделять время семье, ― подчеркнул Панеш.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении 35-часовой рабочей недели для раненых участников специальной военной операции. Омбудсмен назвала это данью уважения к бойцам, которые приняли решение остаться в строю и продолжать службу, несмотря на ранения.