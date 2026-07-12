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12 июля 2026 в 11:44

«Фукусима-1» избавилась от опасных баков спустя 11 лет

Япония убрала 334 резервуара с радиоактивной водой на «Фукусиме»

АЭС «Фукусима» АЭС «Фукусима» Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Администрация аварийной японской АЭС «Фукусима-1» завершила демонтаж гигантских резервуаров для хранения радиоактивной воды, который продолжался 11 лет, сообщило агентство «Киодо». Всего специалисты разобрали 334 бака высотой 10 метров и диаметром 12 метров.

В них хранилась радиоактивная вода, а в период эксплуатации из-за конструкции резервуаров периодически происходили утечки. Эти емкости были собраны из стальных листов и закреплены болтами в первые годы после аварии на АЭС, когда из-за нехватки времени и ресурсов не удалось установить более надежные конструкции.

Ранее на японской АЭС «Онагава» обнаружили утечку жидкости, содержащей радиоактивные вещества. По данным компании, инцидент произошел на втором энергоблоке в турбинном отсеке. При этом утечка не повлияла на окружающую среду, а жидкость не вышла за пределы здания атомной станции.

Между тем стало известно, что следы радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС спустя десятилетия по-прежнему обнаруживают в почве и продуктах питания Верхней Австрии. По данным исследования, в ряде образцов был выявлен изотоп цезия-137. Его следы обнаружили, в частности, в молоке, грибах и мясе диких животных.

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Фукусима-1
ядерные объекты
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