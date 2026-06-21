Почему не работает Telegram сегодня, 21 июня: замедление, когда заблокируют

Почему не работает Telegram сегодня, 21 июня: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 21 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 21 июня

Жалобы на сбои Telegram в России ежедневно обновляются на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Пользователи заявляют о неработоспособности мессенджера: текстовые, голосовые и видеосообщения не отправляются, фото и видео не загружаются, не показывается список чатов и каналов, не работают звонки. Приложение не может подключиться к Сети.

На момент публикации насчитывается более полусотни жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 126. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Москвы — 33%, Санкт-Петербурга — 13%, Краснодарского края — 7%, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Иркутской, Курской, Московской, Новосибирской, Ростовской и Саратовской областей — по 4%, Вологодской области — 2%.

Почему не работает Telegram сегодня, 21 июня, замедление

Роскомнадзор ограничивает работу Telegram с начала февраля. Регулятор объяснил это отказом сервиса следовать букве закона. В РКН заявили, что продолжат «введение последовательных ограничений», чтобы добиться исполнения российского законодательства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее пояснил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

По словам главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, Telegram намеренно игнорирует законодательство. Сервис годами не удовлетворяет запросы об удалении запрещенной информации и локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Полная блокировка Telegram не понадобится, если мессенджер вступит в «гибкий контакт» с властью и найдет решение существующих проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Для беспрепятственной работы Telegram в России компании следует перенести серверы в страну, считает лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме, депутат Алексей Нечаев. В противном случае доступ к мессенджеру будет окончательно закрыт, предположил парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин не исключил блокировку Telegram в России «по системе YouTube». Это, предположительно, может произойти к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут парламентские выборы, допустил он.

Ранее эксперт Владислав Войтенко заявил, что Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов. О работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть», добавил он.

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. <…> Вероятно, дело идет к полной блокировке», — подытожил Войтенко.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

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