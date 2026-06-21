Почему не работает Telegram сегодня, 21 июня: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 21 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?
Где не работает Telegram 21 июня
Жалобы на сбои Telegram в России ежедневно обновляются на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Пользователи заявляют о неработоспособности мессенджера: текстовые, голосовые и видеосообщения не отправляются, фото и видео не загружаются, не показывается список чатов и каналов, не работают звонки. Приложение не может подключиться к Сети.
На момент публикации насчитывается более полусотни жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 126. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Москвы — 33%, Санкт-Петербурга — 13%, Краснодарского края — 7%, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Иркутской, Курской, Московской, Новосибирской, Ростовской и Саратовской областей — по 4%, Вологодской области — 2%.
Почему не работает Telegram сегодня, 21 июня, замедление
Роскомнадзор ограничивает работу Telegram с начала февраля. Регулятор объяснил это отказом сервиса следовать букве закона. В РКН заявили, что продолжат «введение последовательных ограничений», чтобы добиться исполнения российского законодательства.
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее пояснил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.
По словам главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, Telegram намеренно игнорирует законодательство. Сервис годами не удовлетворяет запросы об удалении запрещенной информации и локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.
Когда полностью заблокируют Telegram в России
Полная блокировка Telegram не понадобится, если мессенджер вступит в «гибкий контакт» с властью и найдет решение существующих проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Для беспрепятственной работы Telegram в России компании следует перенести серверы в страну, считает лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме, депутат Алексей Нечаев. В противном случае доступ к мессенджеру будет окончательно закрыт, предположил парламентарий.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин не исключил блокировку Telegram в России «по системе YouTube». Это, предположительно, может произойти к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут парламентские выборы, допустил он.
Ранее эксперт Владислав Войтенко заявил, что Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов. О работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть», добавил он.
«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. <…> Вероятно, дело идет к полной блокировке», — подытожил Войтенко.
Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».
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