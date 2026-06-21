От тепла +25 до похолодания +8, дожди: погода в Москве и Питере 22–28 июня

От тепла +25 до похолодания +8, дожди: погода в Москве и Питере 22–28 июня

В Москве следующая неделя начнется с умеренно теплых дней с дождями, но жары ждать не стоит. В Петербурге ближе к выходным прогнозируется существенное похолодание. О погоде в крупнейших городах России в период с 22 по 28 июня NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 22 по 28 июня

В понедельник, 22 июня, при кратковременных дождях температура воздуха в дневное время поднимется до 23–25 градусов, ночью ожидается от +13 до +15.

Во вторник и большую часть среды будет преимущественно без осадков. Днем температура составит 21–23 градуса, ночью местами до +12. Днем в четверг ожидается дождь, а воздух прогреется до 17–20 градусов.

В пятницу будет преимущественно без осадков, максимальная температура воздуха — не выше +20, ночью — около +14.

В выходные существенные осадки не ожидаются. В субботу днем температура воздуха составит не выше +19, ночью — около +11. В ночь на воскресенье похолодает до +9, а днем столбики термометров будут колебаться в диапазоне от +13 до +18.

В понедельник атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. В последующие дни до выходных оно будет находиться в пределах от 744 до 749 пунктов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В понедельник ожидается западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Со вторника он поменяет направление на северное, 3–8 метров в секунду. В четверг и пятницу прогнозируется восточный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 22 по 28 июня

В понедельник и во вторник в городе на Неве будет без осадков и малооблачно. Дневная температура воздуха составит 20–23 градуса, по ночам будет от +13 до +15.

В среду и четверг облаков будет больше, местами возможен слабый дождь. Максимальная температура днем не поднимется выше +21 градуса. Ночью при прояснениях воздух остынет до 11–13 градусов.

В пятницу ожидается переменная облачность, временами будет идти дождь. Днем температура воздуха составит 18–20 градусов тепла, ночью — около 10–12 градусов.

В выходные над северо-западными районами европейской России прогнозируется прохождение холодного фронта. Из-за этого в субботу ожидаются дожди и понижение температурного фона до 8–13 градусов. В воскресенье местами осадки выпадут в утренние часы. Температура воздуха в течение суток будет находиться в диапазоне от +11 до +16 градусов.

Атмосферное давление в понедельник и во вторник ожидается на уровне 762–764 миллиметров ртутного столба. В среду оно понизится примерно на пять-шесть пунктов. С вечера четверга начнется рост атмосферного давления, которое к пятнице составит 766 миллиметров ртутного столба.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В понедельник и во вторник ожидается западный ветер со скоростью 3–6 метров в секунду, в среду — юго-восточный, в четверг — северо-восточный, 1–4 метра в секунду. С пятницы ветер поменяет направление на северо-западное и усилится до 5–10 метров в секунду.

Какой будет погода в третьей декаде июня в Москве

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в ближайшее время не обойдется без дождей ливневого характера с грозами. При этом в столице также прогнозируются периоды солнечной погоды.

«Для летнего периода в столице характерны ливни с грозами. Они ничего необычного пока нам не принесли, поэтому до конца июня большая часть оставшихся дней будет с ливнями и грозами», — заявил Леус.

Он добавил, что такая погода является типичной для летнего сезона в регионе. Вместе с этим в отдельные дни москвичей ждут прояснения и солнце.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что неделя начнется после того, как в столичный регион вернется летняя погода, а похолодание завершится.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Инициативу перехватит погожий антициклон, и температурный фон вернется в комфортное климатическое русло: днем — до 25 градусов тепла», — уточнил Тишковец.

Какую погоду спрогнозировал Гидрометцентр в Москве и Петербурге в июне

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что по ночам в Москве на протяжении июня преобладающая температура воздуха сохранится в диапазоне от +9 до +14 градусов, днем — от +18 до +23. В отдельные сутки возможны похолодания до +4 в ночное время. Днем столбики термометров могут показывать не выше +12 градусов.

В Петербурге и Ленинградской области температура воздуха по ночам составит 7–12 градусов тепла, а днем — 18–23. При похолодании она может опускаться до +1 градуса по ночам, а в дневные часы будет подниматься чуть выше +10, следует из прогноза Гидрометцентра.

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