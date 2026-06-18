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18 июня 2026 в 14:20

Синоптик пообещал возвращение летней погоды в Подмосковье

Синоптик Ильин: в Подмосковье 22 июня потеплеет до плюс 27 градусов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Московской области начнет теплеть уже с пятницы — 19 июня, а в понедельник, 22 июня, столбики термометра покажут до плюс 27 градусов, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин. В пятницу ночью ожидается до плюс 12 градусов, а днем до плюс 22 градусов. Специалист спрогнозировал в этот день кратковременные дожди в области, а также грозы в отдельных ее районах.

В субботу, 20 июня, осадков станет заметно меньше. Ночью столбики термометров покажут до плюс 13 градусов, а днем температура поднимется до плюс 23 градусов. Кратковременные дожди возможны лишь местами, — рассказал Ильин.

Он отметил, что в воскресенье дожди крайне маловероятны. Температура воздуха составит до плюс 13 градусов ночью, и до плюс 26 градусов днем. В понедельник температура продолжит расти, при этом в начале следующей недели возможны небольшие дожди.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил: небольшие дожди и грозы будут беспокоить москвичей практически всю текущую неделю. По его словам, температура воздуха прогреется до +25 градусов только к выходным.

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