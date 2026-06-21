Семь человек погибли при утечке аммиака на заводе морепродуктов

В Индии на заводе по переработке морепродуктов произошла крупная утечка аммиака, сообщает местное издание Times of India. По его информации, в результате инцидента погибли семь человек и более 40 пострадали.
В результате утечки аммиака на частном предприятии по переработке морепродуктов <…> погибли семь человек, более 40 были госпитализированы, — говорится в материале.
Издание пишет, что утечка произошла в производственном цехе, откуда газ распространился по всей территории предприятия. Десятки работников стали жаловаться на затрудненное дыхание, у некоторых открылось кровотечение из носа и рта. Пострадавших доставили в ближайшие частные больницы. Семеро из них скончались. Еще девять человек в тяжелом состоянии позже перевели из частной клиники в государственную.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. На месте происшествия работают представители профильных служб и ведомств.
Ранее сообщалось, что пятеро россиян пострадали в отеле из-за серьезной утечки хлора в Турции. Инцидент произошел в отеле Asteria Family Resort Side в Анталье. В общей сложности отравление получили 25 человек.