Стало известно, в каком возрасте женщины попадают в сексуальное рабство Правозащитница Файрушина: женщины средних лет часто попадают в рабство

Женщины средних лет часто попадают в сексуальное рабство за рубежом, сообщила NEWS.ru сотрудница правозащитной организации «Альтернатива» Арина Файрушина. По ее словам, незнание иностранного языка в разы увеличивает риски оказаться в лапах злоумышленников.

Женщины средних лет оказываются жертвами сексуального рабства чаще, чем это может показаться. У нас в практике были случаи, когда женщины из СНГ приезжали в Россию работать швеями по объявлению или поварами, а в итоге попадали в сексуальное рабство. Незнание языка всегда очень сильно увеличивает уровень уязвимости, — отметила Файрушина.

Сексуальная эксплуатация нередко связана с перемещением через границу, добавила эксперт. По ее словам, злоумышленники вербуют женщин в одной стране, а эксплуатируют уже в другой. В таких случаях российским правоохранительным органам бывает крайне сложно добиться суда над преступниками.

Ранее испанская полиция провела масштабную операцию против сети торговли людьми на острове Тенерифе. В результате были освобождены 27 женщин, в том числе несовершеннолетние. Стражи порядка задержали 14 предполагаемых участников преступной группы, включая ее лидеров.