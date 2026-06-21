Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 12:55

Первое после снятия блокады США судно прибыло в Иран

IRIB: первый контейнеровоз прибыл в порт Шахид Раджаи после снятия блокады США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Первый после снятия блокады со стороны Соединенных Штатов контейнеровоз прибыл в Иран, сообщает гостелерадиокомпания IRIB. По ее данным, судно пришвартовалось в порту Шахид Раджаи.

Первый контейнеровоз прибыл в порт Шахид Раджаи, — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что первой темой переговоров между делегациями Ирана и США в швейцарском Бюргенштоке станет вопрос прекращения огня в Ливане. По информации Financial Times, делегации обсудят создание механизма для отслеживания нарушений и поддержания мира. После этого планируется перейти к обсуждению статуса Ормузского пролива и ядерной программы Ирана.

Ранее стало известно, что США обсуждают введение платного прохода через Ормуз. Как сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники, Белый дом хочет убедить судовладельцев вновь ходить через водный путь на фоне текущих переговоров с Ираном.

В данный момент проход через Ормузский пролив по-прежнему закрыт для судов. По информации агентства Fars, морское сообщение через него не производится.

Мир
Иран
США
судоходство
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День Ивана Купалы в Гришино: яркие фото древнего славянского праздника
Гибель мирных в Крыму, пожар под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 21 июня
Врачи борются за жизнь подростка после чудовищного ДТП на питбайке
Стало известно, кто задержал юношу с ножом в краснодарском ТЦ
«Мать была в другой комнате»: две девочки выпали из окна
Власти Британии ответили на сообщения об отставке Стармера
Ученые обнаружили пугающую особенность у городских мышей
Решетова косвенно подтвердила слухи о своем замужестве
В США разработали искусственные яйца для «возрождения» вымерших видов птиц
Российские войска провели первую эвакуацию жителей Константиновки
Вертолет пропал в российском регионе
Стало известно, что происходит на Купянском направлении
Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП﻿ под Архангельском
Курорт зятя Трампа стал причиной «революции фламинго» в Албании
В лагере «Орленок» ужесточат меры безопасности после нападения
Стало известно, как простые поляки относятся к Зеленскому
Появились новые подробности нападения на торговый центр в Краснодаре
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута
В Израиле появился второй подозреваемый на Эболу
Последняя любовь Золотухина жестко «врезала» кинопродюсерам
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.