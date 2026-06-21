Первое после снятия блокады США судно прибыло в Иран IRIB: первый контейнеровоз прибыл в порт Шахид Раджаи после снятия блокады США

Первый после снятия блокады со стороны Соединенных Штатов контейнеровоз прибыл в Иран, сообщает гостелерадиокомпания IRIB. По ее данным, судно пришвартовалось в порту Шахид Раджаи.

Первый контейнеровоз прибыл в порт Шахид Раджаи, — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что первой темой переговоров между делегациями Ирана и США в швейцарском Бюргенштоке станет вопрос прекращения огня в Ливане. По информации Financial Times, делегации обсудят создание механизма для отслеживания нарушений и поддержания мира. После этого планируется перейти к обсуждению статуса Ормузского пролива и ядерной программы Ирана.

Ранее стало известно, что США обсуждают введение платного прохода через Ормуз. Как сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники, Белый дом хочет убедить судовладельцев вновь ходить через водный путь на фоне текущих переговоров с Ираном.

В данный момент проход через Ормузский пролив по-прежнему закрыт для судов. По информации агентства Fars, морское сообщение через него не производится.