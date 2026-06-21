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21 июня 2026 в 12:20

Турецкие отели пожаловались на отсутствие россиян в разгар лета

На курортах Турции закрываются магазины и кафе из-за оттока российских туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На турецких курортах отмечают снижение числа туристов из России, пишет Telegram-канал SHOT. Сейчас на шезлонгах можно увидеть лишь редких загорающих, а в кафе и барах признаются, что туристов нет. К примеру, как сообщает источник, популярный курорт «Клеопатра» практически опустел.

Владельцы отелей также жалуются на сокращение потока отдыхающих и готовы снижать цены на летние месяцы. За первые шесть месяцев года через местный аэропорт в Анталье прибыло 711 тыс. россиян, что примерно на 10% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Представители гостиничного бизнеса утверждают, что в прежние годы в июне пляжи и отели были заполнены отдыхающими.

Глава объединения отельеров Антальи Хюсейн Дегирменджи назвал первое полугодие одним из самых сложных для туристической отрасли. По его оценке, на снижение спроса повлиял кризис на Ближнем Востоке, а часть торговых точек и заведений не смогла пережить межсезонье и закрылась.

Ранее сообщалось, что стоимость бюджетных июльских туров в Турцию по системе «все включено» начинается от 120 тыс. рублей за 10 дней на двоих при бронировании в июне. Отдых в хороших четырехзвездочных гостиницах и недорогих пятизвездочных отелях обойдется в 175–254 тыс. рублей. Размещение в стандартных отелях категории «пять звезд» стоит 255–350 тыс. рублей, в гостиницах высокого уровня — 365–420 тыс. рублей.

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Турция
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