Футболист сборной Парагвая «прикарманил» себе часы судьи

Полузащитник сборной Парагвая по футболу Матиас Галарса подобрал упавшие часы главного арбитра Ивана Бартона и надел их на собственную руку прямо во время матча чемпионата мира. Этот курьезный эпизод произошел в добавленное к первому тайму время игры против национальной команды Турции, когда на поле вспыхнула массовая потасовка между футболистами.

Необычный момент попал в трансляцию и спровоцировал волну искреннего возмущения среди многочисленных интернет-пользователей. Многие зрители поспешили обвинить парагвайского спортсмена в откровенной краже. Однако уже во втором тайме внимательные болельщики снова заметили Бартона на поле в тех самых смарт-часах. Каким именно образом и в какой момент арбитр вернул себе пропажу, осталось загадкой для широкой общественности.

Матч завершился минимальной победой Парагвая со счетом 1:0, а сам Галарса успел стать главным героем встречи. В самом начале поединка он забил единственный победный мяч, но в добавленное ко второму тайму время получил тяжелую травму и покинул газон на носилках.

Ранее сборная Нидерландов одержала разгромную победу над командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года в Хьюстоне, завершившемся со счетом 5:1. Дублями в составе победителей отметились Брайан Бробби и Коди Гакпо, еще один гол забил Крисенсио Саммервилл.