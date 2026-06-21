Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 12:38

Володин раскрыл, как в России поддерживают медработников

Володин: Госдума приняла 25 законов в поддержку медработников

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 2021 года в России приняли 25 федеральных законов, направленных на поддержку системы здравоохранения и медицинских работников, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в МАКСе. Он напомнил, что врачи, медсестры и фельдшеры прилагают все усилия для сохранения здоровья и жизней людей.

С 2021 года Государственной Думой принято 25 федеральных законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения, — написал Володин.

Парламентарий добавил, что в России также было повышено качество медицинской помощи в воссоединенных регионах. Кроме того, были определены понятие «специалист по спортивной медицине», продлено софинансирование оплаты труда врачей и среднего медперсонала, а также введены стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний в рамках диспансеризации и профосмотров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные медики демонстрируют высокий профессионализм, используют новейшие технологии, проводят сложнейшие операции и применяют современные методы реабилитации. Он поздравил их с профессиональным праздником и пожелал крепкого здоровья всем, кто трудится в этой отрасли.

Власть
Вячеслав Володин
законы
Госдума
медики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День Ивана Купалы в Гришино: яркие фото древнего славянского праздника
Гибель мирных в Крыму, пожар под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 21 июня
Врачи борются за жизнь подростка после чудовищного ДТП на питбайке
Стало известно, кто задержал юношу с ножом в краснодарском ТЦ
«Мать была в другой комнате»: две девочки выпали из окна
Власти Британии ответили на сообщения об отставке Стармера
Ученые обнаружили пугающую особенность у городских мышей
Решетова косвенно подтвердила слухи о своем замужестве
В США разработали искусственные яйца для «возрождения» вымерших видов птиц
Российские войска провели первую эвакуацию жителей Константиновки
Вертолет пропал в российском регионе
Стало известно, что происходит на Купянском направлении
Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП﻿ под Архангельском
Курорт зятя Трампа стал причиной «революции фламинго» в Албании
В лагере «Орленок» ужесточат меры безопасности после нападения
Стало известно, как простые поляки относятся к Зеленскому
Появились новые подробности нападения на торговый центр в Краснодаре
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута
В Израиле появился второй подозреваемый на Эболу
Последняя любовь Золотухина жестко «врезала» кинопродюсерам
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.