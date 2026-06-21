Володин раскрыл, как в России поддерживают медработников

С 2021 года в России приняли 25 федеральных законов, направленных на поддержку системы здравоохранения и медицинских работников, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в МАКСе. Он напомнил, что врачи, медсестры и фельдшеры прилагают все усилия для сохранения здоровья и жизней людей.

С 2021 года Государственной Думой принято 25 федеральных законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения, — написал Володин.

Парламентарий добавил, что в России также было повышено качество медицинской помощи в воссоединенных регионах. Кроме того, были определены понятие «специалист по спортивной медицине», продлено софинансирование оплаты труда врачей и среднего медперсонала, а также введены стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний в рамках диспансеризации и профосмотров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные медики демонстрируют высокий профессионализм, используют новейшие технологии, проводят сложнейшие операции и применяют современные методы реабилитации. Он поздравил их с профессиональным праздником и пожелал крепкого здоровья всем, кто трудится в этой отрасли.