В лагере «Орленок» ужесточат меры безопасности после нападения

В лагере «Орленок» ужесточат меры безопасности после нападения Власти Тувы потребовали повысить меры безопасности в лагере «Орленок»

Учредителя детского лагеря «Орленок» в Туве, где произошло резонансное нападение мужчины на воспитанников, обязали незамедлительно усилить меры безопасности в учреждении, сообщил ТАСС министр образования региона Алексей Сазан-Оол. В адрес руководства организации жесткое замечание из-за халатного отношения к охране объекта.

Профильные службы республики начали проверку систем контроля доступа на территорию лагеря. Региональные власти пообещали взять под личный контроль исправление всех выявленных нарушений в кратчайшие сроки.

Очевидно, что их было недостаточно, произошло упущение, результатом которого стал этот вопиющий случай, — сказал Сазан-Оол.

Ранее сообщалось, что в Туве при нападении мужчины на детский лагерь пострадали 13 несовершеннолетних. Источник рассказал, что всего в корпусе находилось около 30 человек.

До этого появилась информация, что сотрудники лагеря смогли обезвредить нарушителя до приезда правоохранителей и передали его полицейским. По факту случившегося возбудили уголовное дело.