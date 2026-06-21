В Госдуме ответили, почему США не смогли выполнить договоренности Анкориджа

США не смогли выполнить достигнутые в Анкоридже договоренности из-за давления Евросоюза, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. При этом он отметил, что Москва и Вашингтон, вероятно, продолжат консультации по мирному урегулированию конфликта.

Я думаю, что консультации [РФ и США] продолжатся, и попытки вернуться к определенным договоренностям также будут обязательно. Просто огромное давление со стороны Европы, и в том числе на Трампа, конечно, сказывается. Да, конечно, [сейчас акцент будет сделан на позициях РФ на фронте]. Переговорный процесс во многом зависит от успехов [армии РФ]. Да, [сотрудничество РФ и США по отдельным вопросам может продолжаться], — сказал Чепа.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не ожидает выполнения достигнутых в Анкоридже соглашений в вопросе специальной военной операции. По его словам, Москва рассчитывает на достижение победы и реализацию собственных стратегических целей.