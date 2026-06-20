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20 июня 2026 в 10:23

Володин раскрыл небывалые масштабы блокировок сим-карт в России

Володин заявил, что гражданами России за год заблокировано почти 2 млн сим-карт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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С момента вступления в силу закона о противодействии телефонным мошенникам россияне заблокировали около 2 млн сим-карт, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере МАКС. Он напомнил, что с 1 апреля 2025 года был введен в действие первый пакет мер, предусматривающий в том числе ограничение на количество сим-карт, которые могут быть зарегистрированы на одного гражданина, — не более 20.

С момента запуска такого сервиса прошло чуть больше года. За это время им воспользовались 200 млн раз. Гражданами было заблокировано почти 2 млн сим-карт, — заявил Володин.

Помимо этого, россиянам была предоставлена возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. По словам Володина, за девять месяцев этой опцией воспользовались 1,8 млн человек. Председатель Госдумы подчеркнул, что все эти показатели свидетельствуют о востребованности и реальной эффективности принятых решений.

Ранее в МВД заявили, что мошенники массово приобретают на маркетплейсах неактивированные сим-карты. Злоумышленники могут закупать от 100 до 300 таких сим-карт в зависимости от используемого сим-бокса. Полученные номера используются для активации и регистрации через сервис «Госключ» с применением похищенных у россиян аккаунтов госуслуг.

Власть
Россия
Вячеслав Володин
сим-карты
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