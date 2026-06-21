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21 июня 2026 в 13:53

Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП﻿ под Архангельском

Предполагаемый виновник гибели двух человек в ДТП под Архангельском был пьян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Следователи возбудили уголовное дело после смертельной аварии под Архангельском, где автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом, сообщили в региональном УМВД. Предполагаемый виновник ДТП оказался пьян, ранее его уже лишали прав за аналогичное нарушение.

Авария произошла 21 июня на 11-м километре автодороги Архангельск – Онега. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Changan выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Alpha, который двигался в попутном направлении и поворачивал налево. В результате столкновения водитель мотоцикла, 32-летний мужчина, и его пассажир — 13-летний мальчик погибли на месте.

Ранее российская семья пострадала в ДТП на магистральной автодороге Приедор — Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. В легковушке, участвовавшей в аварии, находились супружеская пара и восьмилетний ребенок, которых доставили в Университетский клинический центр города Баня-Лука.

До этого в Екатеринбурге 15-летний подросток врезался в дерево на автомобиле. В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее доставили в больницу с травмой головы.

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Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП﻿ под Архангельском
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