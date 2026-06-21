Раскрыты подробности ночного нападения на детский лагерь в Туве Проникший в детский лагерь в Туве мужчина травмировал двоих подростков

Мужчина, проникший на территорию детского лагеря «Орленок» и напавший на детей, травмировал двух подростков, сообщила пресс-служба регионального министерства образования в соцсети «ВКонтакте». По данным ведомства, пострадавшие не получили «вреда здоровью», а их жизням ничего не угрожает.

Мужчина ворвался в спальный корпус, устроил дебош, нанес двум подросткам телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью. В результате происшествия дети не пострадали, медики оценили их состояние как удовлетворительное, — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что нападавшим оказался мужчина 2001 года рождения, который был в состоянии алкогольного опьянения. Он проник на территорию со стороны озера — с заднего двора базы отдыха, ворвался в спальный корпус и устроил дебош.

Ранее сообщалось, что в Туве при нападении мужчины на детский лагерь пострадали 13 несовершеннолетних. Источник рассказал, что всего в корпусе находилось около 30 человек.

До этого появилась информация, что сотрудники лагеря смогли обезвредить нарушителя до приезда правоохранителей и передали его полицейским. По факту случившегося возбудили уголовное дело.