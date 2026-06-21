Евросоюз хочет ограничить въезд украинцев из-за нехватки солдат ВСУ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, находящиеся на территории Европы украинские мужчины не способствуют достижению главной цели Запада — пытаться противостоять России.

Прежде всего, это упирается в деньги, которые Европа больше не готова бесконтрольно тратить на содержание украинцев. Тем более, на тех, что не приносят ровным счетом никакой пользы. Основная задача ведь — поддерживать вооруженный конфликт с Россией, а для этого нужно пополнять личный состав ВСУ. Сидящие в Европе украинские беженцы не только не выполняют этой цели, но еще и организует разного рода преступные сообщества, конкурируя с местным криминалом — на Украине просто так принято. Вот и решено миграционные потоки отправить обратно, на подмогу киевскому режиму, — сказал Журавлев.

Парламентарий отметил, что мобилизация на Украине уже давно не дает нужного результата. Так, возможные ограничения ЕС направлены на пополнение рядов ВСУ добавил он.

Ранее агентство DPA сообщило, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена ограничить прием украинских беженцев в странах Евросоюза. По данным издания, глава ЕК предлагает одновременно продлить действие временной защиты для уже прибывших граждан Украины.