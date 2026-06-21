Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 12:33

Россиянин выстрелил в лицо подростку из-за шума на улице

Пенсионер выстрелил из сигнального пистолета в подростка в Ленинградской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кировском районе Ленинградской области полицейские задержали 62-летнего мужчину, который выстрелил в лицо подростку из сигнального пистолета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел 20 июня у дома № 46 по улице Кировской. Мужчина взялся за «оружие» после словесной перепалки с компанией молодых людей из-за шума.

В 00:19 в дежурную часть позвонила женщина. Она рассказала, что неизвестный травмировал ее сына. Подросток получил непроникающее ранение щеки и ожог, после чего был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Врачи отпустили его на амбулаторное лечение. Стрелком оказался неработающий местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сергиевом Посаде в результате конфликта со стрельбой пострадали двое подростков. Местный житель поссорился с тремя нетрезвыми молодыми людьми. Один из них угрожал мужчине ножом. В ответ тот достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Компания разбежалась, однако вскоре двое из них вернулись с пневматическим ружьем и возобновили конфликт.

До этого двух участников организованного преступного сообщества приговорили к 17 и 22 годам лишения свободы в Архангельской области. Злоумышленники 10 лет находились в международном розыске, один из них убил сотрудника Росгвардии при задержании.

Регионы
Ленинградская область
стрельба
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто задержал парня с ножом в краснодарском ТЦ
«Мать была в другой комнате»: две девочки выпали из окна
Власти Британии ответили на сообщения об отставке Стармера
Ученые обнаружили пугающую особенность у городских мышей
Решетова косвенно подтвердила слухи о своем замужестве
В США разработали искусственные яйца для «возрождения» вымерших видов птиц
Российские войска провели первую эвакуацию жителей Константиновки
Вертолет пропал в российском регионе
Стало известно, что происходит на Купянском направлении
Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП﻿ под Архангельском
Курорт зятя Трампа стал причиной «революции фламинго» в Албании
В лагере «Орленок» ужесточат меры безопасности после нападения
Стало известно, как простые поляки относятся к Зеленскому
Появились новые подробности нападения на торговый центр в Краснодаре
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута
В Израиле появился второй подозреваемый на Эболу
Последняя любовь Золотухина жестко «врезала» кинопродюсерам
Что с электричеством в Крыму сегодня, 21 июня: где отключили свет, сроки
Назван момент, после которого Зендея влюбилась в Холланда
Актриса МХАТа рассказала о переменах после назначения Безрукова худруком
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.