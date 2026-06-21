Россиянин выстрелил в лицо подростку из-за шума на улице Пенсионер выстрелил из сигнального пистолета в подростка в Ленинградской области

В Кировском районе Ленинградской области полицейские задержали 62-летнего мужчину, который выстрелил в лицо подростку из сигнального пистолета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел 20 июня у дома № 46 по улице Кировской. Мужчина взялся за «оружие» после словесной перепалки с компанией молодых людей из-за шума.

В 00:19 в дежурную часть позвонила женщина. Она рассказала, что неизвестный травмировал ее сына. Подросток получил непроникающее ранение щеки и ожог, после чего был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Врачи отпустили его на амбулаторное лечение. Стрелком оказался неработающий местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сергиевом Посаде в результате конфликта со стрельбой пострадали двое подростков. Местный житель поссорился с тремя нетрезвыми молодыми людьми. Один из них угрожал мужчине ножом. В ответ тот достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Компания разбежалась, однако вскоре двое из них вернулись с пневматическим ружьем и возобновили конфликт.

До этого двух участников организованного преступного сообщества приговорили к 17 и 22 годам лишения свободы в Архангельской области. Злоумышленники 10 лет находились в международном розыске, один из них убил сотрудника Росгвардии при задержании.