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21 июня 2026 в 11:50

«‎Никак не получается»: Мирошник высмеял новый «‎вызов» на пути Киева в ЕС

Мирошник: конфликт с Польшей станет для Украины препятствием на пути в Евросоюз

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Конфликт вокруг ордена Белого орла после лишения президента Украины Владимира Зеленского этой награды Польшей станет препятствием на пути Киева в ЕС, написал в МАКС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он уверен, что в контексте переговоров о вступлении Украины, Варшава отыграется в полном объеме и выставит массу требований.

Пока что всем ЕС приходится выдумывать поводы отсрочки для допуска Киева в еврозону, а так, главным и непримиримым противником будет назначена Польша. И будет все это выглядеть так, что вроде бы, все и за вступление, но принять никак не получается… до «последнего украинца», — указал Мирошник.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена из-за присвоения подразделению ВСУ имени «героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В ответ Зеленский, а также ряд украинских политиков заявили об отказе от польских наград.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова предположила, что награда может быть передана в Канаду другим нацистским коллаборационистам. Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Зеленскому надеть Железный крест нацистов вместо польского ордена.

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Родион Мирошник
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