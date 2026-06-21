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21 июня 2026 в 12:44

Раскрыты результаты массированного удара по Украине

Минобороны: российские войска поразили аэродром ВСУ и объекты нефтепереработки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, поразив важные объекты, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, были поражены военный аэродром, объекты нефтепереработки, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры страны. Удары наносились при помощи авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что также были поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Всего под ударом оказались 147 районов.

Ранее российские войска поразили важные энергообъекты в Киевской, Сумской, Черниговской областях и ДНР. Как сообщили в Минобороны России, удары были нанесены с помощью беспилотников «Гербера». В министерстве подчеркнули, что все атакованные объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

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