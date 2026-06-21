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21 июня 2026 в 12:47

Ирина Шейк восхитила поклонников фигурой в облегающем топе

Шейк предстала перед поклонниками в облегающем топе и стильной юбке

Ирина Шейк Ирина Шейк Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press
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Российская супермодель Ирина Шейк восхитила поклонников в Instagram (деятельность в РФ запрещена), продемонстрировав подтянутую фигуру в облегающем топе. Перед камерой 40-летняя манекенщица позировала с распущенными волосами в элегантном черном комплекте из топа и юбки. Свой минималистичный образ знаменитость дополнила изящными сабо на каблуках в тон, а также массивным золотым анклетом и кольцом.

Перед этим модель побывала на вечеринке бренда Desigual, которая состоялась на вилле The Farm в муниципалитете Сан-Хуан. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия шоколадный топ и мини-юбку. Позже она эпатировала публикую своим снимком топлес, надев для снимка только кожаные брюки.

Ранее российские судебные приставы списали долг Шейк. По информации SHOT, модель четыре года разыскивали в Еманжелинске, но безрезультатно. У 40-летней супермодели оставалась задолженность перед налоговой в размере 322 рублей 23 копеек, начисленная в 2018 году. К тому моменту она уже уехала за границу. С учетом пеней сумма выросла до 2052 рублей. Приставы возбудили исполнительное производство и пытались найти ее, но не смогли.

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