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21 июня 2026 в 12:40

Российская авиация накрыла целый взвод ВСУ, отступавший из Красного Лимана

Российская авиация поразила 30 бойцов ВСУ в ДНР при бегстве из Красного Лимана

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Российская авиация поразила до 30 бойцов ВСУ в Щурове, которые отступали из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинские военные укрывались в здании бывшего пансионата.

В населенном пункте Щурово Донецкой Народной Республики в здании бывшего пансионата авиацией уничтожено до 30 боевиков из состава 63-й механизированной бригады ВСУ, отходящих из населенного пункта Красный Лиман, — говорится в сообщении.

Ранее российские войска поразили важные энергообъекты в Киевской, Сумской, Черниговской областях и ДНР. Как сообщили в Минобороны России, удары были нанесены с помощью беспилотников «Гербера». В министерстве подчеркнули, что все атакованные объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

До этого офицер с позывным Карта заявлял, что подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили в Харьковской области более 50 целей, включая полевые склады топлива, боеприпасов и пункты выгрузки. Он подчеркнул, что воздушная разведка круглосуточно контролирует маршруты снабжения противника. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

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