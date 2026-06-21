Стало известно, как армия России раздавила логистику ВСУ в Константиновке

Удары российской армии значительно нарушили логистику группировки Вооруженных сил Украины в Константиновке, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, невозможно доставлять в город оружие, боеприпасы или проводить ротационные мероприятия для восполнения потерь, что ослабляет противника. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Логистика противника очень серьезно пострадала в Константиновке. Об этом, кстати, не стесняются говорить даже некоторые медийные украинские пропагандисты, которые бьют тревогу по поводу Константиновки, поскольку все очень и очень плохо, — пояснил аналитик.

Тем не менее, Марочко уточнил, что Киев предпринимает попытки снабжения своих солдат в Константиновке с использованием беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. В городе продолжаются уличные бои штурмовых подразделений Южной группировки войск. Российские войска полностью контролируют восточную часть Константиновки и выдвинулись на ее северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведутся боевые действия по уничтожению окруженных подразделений противника, а штурмовые силы успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка.

Ранее российские силы взяли под огневой контроль важную автомобильную магистраль в ДНР. Как заявил командир с позывным Резвый, у украинской армии остался лишь один маршрут для снабжения в Константиновке, и он находится под контролем ВС РФ.