«Они все Путину читают письма»: Прилепин бросил вызов культурной элите Прилепин предложил задавать неудобные вопросы не только Путину, но и Трампу

Писатель Захар Прилепин в интервью RT раскритиковал двойные стандарты в российском культурном сообществе, отметив, что определенная его часть не поддерживает специальную военную операцию и симпатизирует европейским и украинским властям. По его мнению, деятели культуры проявляют избирательность, публично призывая к диалогу только российского президента.

Недавно выступал товарищ Звягинцев, режиссер, прочитал по телефону письмо, они все к [президенту России Владимиру] Путину обращаются. А вот вышел бы кто-нибудь в Каннах и обратился бы к [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху. Тоже ведь можно что-то ему сказать. К [президенту США Дональду] Трампу обратиться: «Верните президента. Вы целого президента своровали (президента Венесуэлы Николаса Мадуро. — NEWS.ru). Отдайте, пожалуйста. Ну он же легитимный». Что это? Нет, они все Путину читают письма по телефону, — прокомментировал писатель.

Ранее сообщалось, что Прилепин не захотел продлевать контракт на участие в специальной военной операции. Он заявил, что его прежний договор был заключен с Добровольческим корпусом Минобороны.