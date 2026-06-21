Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 10:30

«Они все Путину читают письма»: Прилепин бросил вызов культурной элите

Прилепин предложил задавать неудобные вопросы не только Путину, но и Трампу

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Степан Пугачев/Росконгресс
Подписывайтесь на нас в MAX

Писатель Захар Прилепин в интервью RT раскритиковал двойные стандарты в российском культурном сообществе, отметив, что определенная его часть не поддерживает специальную военную операцию и симпатизирует европейским и украинским властям. По его мнению, деятели культуры проявляют избирательность, публично призывая к диалогу только российского президента.

Недавно выступал товарищ Звягинцев, режиссер, прочитал по телефону письмо, они все к [президенту России Владимиру] Путину обращаются. А вот вышел бы кто-нибудь в Каннах и обратился бы к [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху. Тоже ведь можно что-то ему сказать. К [президенту США Дональду] Трампу обратиться: «Верните президента. Вы целого президента своровали (президента Венесуэлы Николаса Мадуро. — NEWS.ru). Отдайте, пожалуйста. Ну он же легитимный». Что это? Нет, они все Путину читают письма по телефону, — прокомментировал писатель.

Ранее сообщалось, что Прилепин не захотел продлевать контракт на участие в специальной военной операции. Он заявил, что его прежний договор был заключен с Добровольческим корпусом Минобороны.

Общество
Захар Прилепин
СВО
писатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно состояние детей, пострадавших от ночного удара по Крыму
График временного отключения электроэнергии ввели в Севастополе
Воздушная тревога накрыла Киев и центральные области Украины
«Нет ничего дороже»: Собянин обратился к медработникам по важному поводу
Более 10 поездов задержались из-за перекрытия Крымского моста
Стала известна судьба 14 пострадавших при атаке ВСУ на Крым
Израильские военные заявили о ликвидации крупных «кассиров» ХАМАС
Создавший десятки сортов яблонь селекционер получил награду от Путина
Машина скорой помощи перевернулась в результате жесткой аварии с иномаркой
Почему не работает Telegram сегодня, 21 июня: замедление, когда заблокируют
«Станем уязвимыми»: НАТО обвинили в ослаблении стран-участниц
Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Беспилотник ВСУ упал на крышу многоэтажки
Мальчик выжил в страшном ДТП с грузовиком, в котором погибла его мать
У россиян вырос интерес к драгоценным металлам
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Керченский полуостров
Ульянов объяснил, как обида Трампа на Обаму портит сделку с Ираном
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 июня: где сбои в России
Часть Крыма осталась без света
Раскрыто, сколько детей пострадали от рук пьяного «гостя» в лагере Тувы
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.