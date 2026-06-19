«Преступление против Бога»: депутат о гибели девочки в результате атаки ВСУ Депутат Иванов: ВСУ не уйдут от наказания за убийство девочки в Жуковском

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, виновные в гибели девочки в Жуковском, не останутся безнаказанными, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной Думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, причастные к атакам на мирных жителей столкнутся с суровым ответом на свои действия.

18 июня украинские беспилотники нанесли массированный удар по Московской области. В подмосковном Жуковском в результате пожара, вызванного атакой БПЛА, погибла восьмилетняя девочка. Ребенок находился дома с бабушкой. Сама женщина не пострадала. Всего пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Что сделала эта девочка? Где она воевала? Кому она мешала? Ответ очевиден: никому. И те, кто отдал приказ об этой атаке, и те, кто его исполнил, должны знать: они — убийцы детей. Они понесут наказание. Не сейчас, так потом. Не на земле, так на Небесах, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что Киев давно перешел все границы человечности. По словам Иванова, ВСУ наносят удары по детским садам, школам, больницам и жилым домам, не щадя ни стариков, ни детей. Депутат отметил, что никакие политические цели и военные задачи не могут оправдать гибель восьмилетней девочки в ее собственном доме.

Это преступление против человечности, против Бога, против самой жизни. И за него будет ответ. Ответ жесткий и неотвратимый. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей девочки. Сил вам и терпения в этот страшный час. И пусть этот день станет для всех нас напоминанием, с кем мы имеем дело. С врагом, у которого нет совести, нет жалости, нет ничего святого. Мы должны защитить наших детей. Это наш долг. И мы его выполним, — заключил Иванов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что вчерашняя атака беспилотников повредила 18 многоквартирных домов в регионе. По его словам, наибольший ущерб зафиксирован в Котельниках и Люберцах.