Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 15:25

«Преступление против Бога»: депутат о гибели девочки в результате атаки ВСУ

Депутат Иванов: ВСУ не уйдут от наказания за убийство девочки в Жуковском

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, виновные в гибели девочки в Жуковском, не останутся безнаказанными, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной Думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, причастные к атакам на мирных жителей столкнутся с суровым ответом на свои действия.

18 июня украинские беспилотники нанесли массированный удар по Московской области. В подмосковном Жуковском в результате пожара, вызванного атакой БПЛА, погибла восьмилетняя девочка. Ребенок находился дома с бабушкой. Сама женщина не пострадала. Всего пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Что сделала эта девочка? Где она воевала? Кому она мешала? Ответ очевиден: никому. И те, кто отдал приказ об этой атаке, и те, кто его исполнил, должны знать: они — убийцы детей. Они понесут наказание. Не сейчас, так потом. Не на земле, так на Небесах, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что Киев давно перешел все границы человечности. По словам Иванова, ВСУ наносят удары по детским садам, школам, больницам и жилым домам, не щадя ни стариков, ни детей. Депутат отметил, что никакие политические цели и военные задачи не могут оправдать гибель восьмилетней девочки в ее собственном доме.

Это преступление против человечности, против Бога, против самой жизни. И за него будет ответ. Ответ жесткий и неотвратимый. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей девочки. Сил вам и терпения в этот страшный час. И пусть этот день станет для всех нас напоминанием, с кем мы имеем дело. С врагом, у которого нет совести, нет жалости, нет ничего святого. Мы должны защитить наших детей. Это наш долг. И мы его выполним, — заключил Иванов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что вчерашняя атака беспилотников повредила 18 многоквартирных домов в регионе. По его словам, наибольший ущерб зафиксирован в Котельниках и Люберцах.

Власть
ВСУ
Регионы
Жуковский
Подмосковье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаковавший детей дрон ВСУ был начинен поражающими элементами
Набиуллина раскрыла, будет ли ЦБ в дальнейшем снижать ключевую ставку
«Кто-то должен защищать»: Набиуллина сравнила ЦБ с вратарем
Стало известно, как изменилось отношение россиян к поездкам на такси
Петербуржцу вынесли приговор за смертельное ДТП
Столкнувшего ребенка к крокодилу британца отпустили под залог
Иран снова закрыл Ормузский пролив
Врач объяснил, при какой температуре нельзя купаться
Политолог ответил, какие страны ЕС выступают против переговоров с Россией
Набиуллина рассказала о своей болезни
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
Набиуллина раскрыла три сценария по ключевой ставке
Набиуллина объявила о снижении инфляции в России с важной оговоркой
Набиуллина указала на рост одного показателя в экономике
Психолог объяснил, в чем главная проблема приложений для знакомств
Набиуллина объяснила, с чем связан высокий разброс зарплат в России
«Жуткое преступление»: в СНГ ответили на удар БПЛА по автобусу с детьми
«Преступление против Бога»: депутат о гибели девочки в результате атаки ВСУ
Погода в Москве в субботу, 20 июня: комфортное тепло до +21 и дожди
Лоза ответил, какие отечественные исполнители ему нравятся
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.