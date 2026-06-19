Стало известно, сколько домов в Подмосковье повреждены после атаки ВСУ

Стало известно, сколько домов в Подмосковье повреждены после атаки ВСУ Воробьев сообщил о повреждении 18 домов в Подмосковье из-за атаки БПЛА

В Подмосковье в результате вчерашней атаки беспилотников повреждены 18 многоквартирных домов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Больше всего повреждений зафиксировано в Котельниках и в Люберцах.

В Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе, — написал он.

На всех поврежденных объектах специалисты оценивают объем восстановительных работ, уточнил губернатор. Также он заявил, что для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин на регулярной основе получает оперативные сводки, касающиеся атак беспилотных летательных аппаратов на Москву. Представитель Кремля уточнил, что информация поступает несколько раз в течение дня.

До этого стало известно, что дежурные средства ПВО ночью уничтожили более 550 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны, в том числе Астраханская, Белгородская, Рязанская области, Московский регион и Республика Крым.