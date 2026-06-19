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19 июня 2026 в 12:48

Песков: Путину докладывают об атаках дронов на Москву несколько раз в день

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин на регулярной основе получает оперативные сводки, касающиеся атак беспилотных летательных аппаратов на Москву, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что информация поступает несколько раз в течение дня, передает пресс-служба главы государства в МАКСе.

Что касается [информирования] президента, сводки он получает регулярно по нескольку раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи, — сказал Песков.

Кроме того, он констатировал, что атаки дронов на столицу продолжаются. При этом Песков заверил, что для устранения последствий этих инцидентов предпринимаются все необходимые действия со стороны соответствующих служб и ведомств.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще 10 украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. По его словам, на место падения обломков оперативно прибыли экстренные службы.

Прежде глава Минобороны Британии Дэн Джарвис заявил, что Лондон до конца года передаст Киеву 150 тыс. беспилотников и более 350 ракет для систем противовоздушной обороны. По его словам, поставки будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов.

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