Силы ПВО сбили еще 10 украинских дронов, летевших на Москву

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще 10 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы, заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, на место падения обломков оперативно прибыли экстренные службы.

Четыре вражеских БПЛА были ликвидированы 19 июня около 12:27 мск, еще четыре — несколькими минутами позже, в 12:31 мск. Затем, в 12:34 мск, силы ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ, уточнил Собянин. Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за неделю сбили 3909 беспилотников самолетного типа, 89 управляемых авиабомб и восемь крылатых ракет «Фламинго». Кроме того, удалось перехватить пять реактивных снарядов HIMARS американского производства.

До этого стало известно, что участники саммита Евросоюза возложили на Россию ответственность за все инциденты с БПЛА в воздушном и морском пространстве стран объединения, независимо от реального происхождения этих аппаратов. В итоговом заявлении по результатам встречи ЕС осудил многочисленные нарушения границ государств беспилотниками.