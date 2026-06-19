Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 12:45

Силы ПВО сбили еще 10 украинских дронов, летевших на Москву

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще 10 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы, заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, на место падения обломков оперативно прибыли экстренные службы.

Четыре вражеских БПЛА были ликвидированы 19 июня около 12:27 мск, еще четыре — несколькими минутами позже, в 12:31 мск. Затем, в 12:34 мск, силы ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ, уточнил Собянин. Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за неделю сбили 3909 беспилотников самолетного типа, 89 управляемых авиабомб и восемь крылатых ракет «Фламинго». Кроме того, удалось перехватить пять реактивных снарядов HIMARS американского производства.

До этого стало известно, что участники саммита Евросоюза возложили на Россию ответственность за все инциденты с БПЛА в воздушном и морском пространстве стран объединения, независимо от реального происхождения этих аппаратов. В итоговом заявлении по результатам встречи ЕС осудил многочисленные нарушения границ государств беспилотниками.

Москва
Сергей Собянин
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе ввели контроль за ценами на бензин
ИИ предсказал, кто станет лучшим молодым игроком на ЧМ-2026
Политолог ответил, готов ли Евросоюз к переговорам с Россией
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июня: где сбои в России
Глава Подмосковья раскрыл подробности о погибшей после атаки БПЛА девочке
Мужчина выпал из поезда и погиб в Башкирии
Психолог рассказала о причинах тревоги
Telegram не смог оспорить блокировку в одной стране
ЦБ оценил состояние денежно-кредитных условий в России
Спасатели извлекли тело мужчины из реки в Пермском крае
В Московском зоопарке редкая мексиканская двухцветная змея дала потомство
Американист объяснил, почему сделка США и Ирана оказалась на грани срыва
Стало известно, почему Киев попросил главу Бразилии помочь в диалоге с РФ
ВС России уничтожили центр хранения БПЛА ВСУ в отделении «Новой почты»
Вирусолог назвал уровень смертности от птичьего гриппа
Человеческая голова обнаружена в Петербурге
Москвич пошел на крайние меры после просьбы досмотреть рюкзак
Движение судов по Волго-Каспийскому каналу приостановлено
Убийство ребенка, слив данных о ПВО в Сочи: как ВСУ атакуют РФ 19 июня
Пенсионера из Забайкалья осудили после попытки «сварить» сожительницу
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.