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19 июня 2026 в 11:05

Европа решила обвинить Россию во всех бедах из-за БПЛА

Страны ЕС возложили на Россию ответственность за любые инциденты с дронами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Участники саммита Евросоюза возложили на Россию ответственность за все инциденты с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран объединения, независимо от реального происхождения этих аппаратов. В итоговом заявлении по результатам встречи, опубликованном на сайте Евросовета, ЕС осудил многочисленные нарушения границ государств беспилотниками.

При этом в документе не содержится ни единого упоминания об украинском происхождении морских беспилотников, которые в последние недели появлялись в европейских водах. Это же касается и большинства летательных аппаратов, потерпевших крушение на территории прибалтийских государств.

Ранее контакты председателя Евросовета Антониу Кошты с Россией вызвали негативную реакцию ряда европейских правительств. В ходе саммита ЕС в Брюсселе выяснилось, что значительная часть европейских лидеров не была заранее проинформирована о переговорах с Москвой.

Также участники саммита Евросоюза не смогли определить кандидатуру возможного переговорщика с Россией и согласовать параметры потенциального диалога. В итоговом документе встречи, посвященной Украине, тема дипломатического урегулирования была упомянута лишь один раз, при этом в ЕС заявили о поддержке дипломатических усилий.

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