Силы ПВО уничтожили 146 украинских дронов над 11 регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 146 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России. Атаки Вооруженных сил Украины пришлись по 11 регионам страны. Также дроны были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России за минувшие сутки уничтожили один безэкипажный катер ВСУ в Черном море. В Министерстве обороны также заявили, что с начала СВО Вооруженные силы Украины потеряли 673 самолета, 284 вертолета, более 180 тыс. беспилотных летательных аппаратов и около 665 зенитных ракетных комплексов.