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19 июня 2026 в 15:20

Лоза ответил, какие отечественные исполнители ему нравятся

Певец Лоза признался, что любит всех российских исполнителей

Юрий Лоза Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Певец Юрий Лоза признался, что любит всех отечественных исполнителей, сообщает Общественная Служба Новостей. Он отметил, что не против использования искусственного интеллекта в музыке.

Из меня сделали главного хейтера всех звезд, но на самом деле я всех их очень люблю. Но сейчас больше всего люблю слушать музыку, которую наши звезды создают с помощью нейросети, — рассказал Лоза.

Певец подчеркнул, что сейчас сам пытается осваивать работу с новыми технологиями. По его словам, он планирует выпустить целый альбом, созданный с помощью ИИ.

Ранее сообщалось, что ИИ-кавер на песню «Седая ночь» в исполнении нейросетевого Канье Уэста принес правообладателям доход в размере 10 млн рублей. Создателем завирусившегося трека является менеджер по туризму из Ижевска Август Септемберов.

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