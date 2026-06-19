Лоза ответил, какие отечественные исполнители ему нравятся

Певец Юрий Лоза признался, что любит всех отечественных исполнителей, сообщает Общественная Служба Новостей. Он отметил, что не против использования искусственного интеллекта в музыке.
Из меня сделали главного хейтера всех звезд, но на самом деле я всех их очень люблю. Но сейчас больше всего люблю слушать музыку, которую наши звезды создают с помощью нейросети, — рассказал Лоза.
Певец подчеркнул, что сейчас сам пытается осваивать работу с новыми технологиями. По его словам, он планирует выпустить целый альбом, созданный с помощью ИИ.
Ранее сообщалось, что ИИ-кавер на песню «Седая ночь» в исполнении нейросетевого Канье Уэста принес правообладателям доход в размере 10 млн рублей. Создателем завирусившегося трека является менеджер по туризму из Ижевска Август Септемберов.