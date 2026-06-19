Лоза ответил, какие отечественные исполнители ему нравятся Певец Лоза признался, что любит всех российских исполнителей

Певец Юрий Лоза признался, что любит всех отечественных исполнителей, сообщает Общественная Служба Новостей. Он отметил, что не против использования искусственного интеллекта в музыке.

Из меня сделали главного хейтера всех звезд, но на самом деле я всех их очень люблю. Но сейчас больше всего люблю слушать музыку, которую наши звезды создают с помощью нейросети, — рассказал Лоза.

Певец подчеркнул, что сейчас сам пытается осваивать работу с новыми технологиями. По его словам, он планирует выпустить целый альбом, созданный с помощью ИИ.

Ранее сообщалось, что ИИ-кавер на песню «Седая ночь» в исполнении нейросетевого Канье Уэста принес правообладателям доход в размере 10 млн рублей. Создателем завирусившегося трека является менеджер по туризму из Ижевска Август Септемберов.