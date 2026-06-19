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19 июня 2026 в 14:23

Психолог рассказала о причинах тревоги

Психолог Кардиакос: любые перемены вызывают тревогу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Любые перемены в жизни вызывают чувство тревоги, рассказала «Радио 1» семейный психолог Анастасия Кардиакос. Она отметила, что эволюционный механизм воспринимает перемены как угрозу стабильности.

У каждого из нас есть страх перемен. Назначили на хорошую должность, летим в другую страну, приезжает кто-то — мы тревожимся, потому что меняется привычный уклад. Тревога возникает там, где близятся перемены, — рассказала Кардиакос.

Психолог подчеркнула, что, если ситуация затягивается, последствия могут быть серьезными: накопление эмоций способно привести к неврозам и эмоциональным срывам. По ее словам, к специалисту стоит обратиться, если тревога длится более трех недель.

Ранее детский психиатр Кристина Перепечина рассказала, что агрессия, проблемы с контролем эмоций, ухудшение памяти и концентрации внимания, проявление упрямства и капризность могут сигнализировать о тревожном расстройстве у ребенка. По ее словам, «плохим поведением» дети лишь пытаются справиться с внутренним напряжением и страхом.

Здоровье
психологи
тревога
перемены
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