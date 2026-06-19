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19 июня 2026 в 14:16

ЦБ оценил состояние денежно-кредитных условий в России

ЦБ России заявил о смягчении денежно-кредитных условий при сохранении жесткости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Денежно-кредитные условия в России продолжили смягчаться, однако по-прежнему оцениваются как жесткие, при этом процентные ставки снизились в большинстве сегментов финансового рынка, сообщил Банк РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. Регулятор также зафиксировал рост средне- и долгосрочных доходностей облигаций федерального займа.

Денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. При этом наблюдался рост средне- и долгосрочных доходностей ОФЗ, — сказано в пресс-релизе.

По оценке регулятора, наблюдавшееся повышение доходностей не свидетельствует об ужесточении денежно-кредитной политики. Такая динамика, как поясняется, связана преимущественно с неопределенностью в отношении будущих бюджетных проектировок. Кроме того, в ЦБ подчеркивают, что неценовые условия банковского кредитования сохраняют жесткий характер.

Ранее Центральный банк РФ в ходе заседания 19 июня принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Как отметил регулятор, рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года.

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