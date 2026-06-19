ИИ ответил, сколько матчей на ЧМ-2026 будут прерваны из-за погодных условий ChatGPT: четыре матча будут прерваны из-за погодных условий на ЧМ по версии

Четыре матча на чемпионате мира 2026 года по футболу будут прерваны из-за погодных условий, считает нейросеть ChatGPT. Отмечается, что на клубном мундиале в 2025-м, который стал репетицией, несколько игр были отложены по этой причине.

Пока ни один матч на ЧМ-2026 не был задержан или прерван из-за погодных условий. По версии ChatGPT, до конца турнира таких игр будет четыре, а по версии Qwen — от трех до пяти. DeepSeek верит, что ни одна встреча не будет прервана из-за погодных условий.

В США действует строгий протокол безопасности для открытых мероприятий, включая спортивные, требующий приостановить игру минимум на 30 минут, если в радиусе восьми миль (около 13 км) ударит молния. Согласно правилам, все болельщики должны покинуть арену. США не стали отказываться от этого протокола на время турнира. В зоне риска из-за погодных условий находятся Майами, Атланта, Хьюстон и Канзас-Сити.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, что сборная Португалии провалила начало чемпионата мира по футболу — 2026, потому что звездные футболисты команды провели длинный тяжелый сезон и не успели набрать форму. Как отметил бывший футболист, Криштиану Роналду остается в составе из-за того, что он — легендарная личность.