Среди фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года худшего результата добьется сборная Бразилии, считает искусственный интеллект. Также среди разочарований мундиаля отмечают национальную команду Англии.
Согласно ожиданиям DeepSeek и Qwen, Бразилия покинет турнир на стадии 1/8 или 1/4 финала. ChatGPT и Perplexity считают, что разочарованием станет сборная Англии. Команда Томаса Тухеля обладает великолепным подбором игроков, но регулярно уступает командам, которые выглядят более организованными. ИИ считает Францию и Испанию более цельными футбольными коллективами. Сильный состав англичан не гарантирует им далекий проход в стадии плей-офф.
Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что французский полузащитник «Баварии» Майкл Олисе на данный момент является лучшим футболистом мира, потому что он не только забивает голы, но и отдает множество результативных передач. По его мнению, игрок здорово проявил себя в матче против национальной команды Сенегала на ЧМ-2026.