ИИ раскрыл, кто из фаворитов провалится на ЧМ-2026 Сборная Бразилии провалится на ЧМ-2026 по версии DeepSeek

Среди фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года худшего результата добьется сборная Бразилии, считает искусственный интеллект. Также среди разочарований мундиаля отмечают национальную команду Англии.

Согласно ожиданиям DeepSeek и Qwen, Бразилия покинет турнир на стадии 1/8 или 1/4 финала. ChatGPT и Perplexity считают, что разочарованием станет сборная Англии. Команда Томаса Тухеля обладает великолепным подбором игроков, но регулярно уступает командам, которые выглядят более организованными. ИИ считает Францию и Испанию более цельными футбольными коллективами. Сильный состав англичан не гарантирует им далекий проход в стадии плей-офф.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что французский полузащитник «Баварии» Майкл Олисе на данный момент является лучшим футболистом мира, потому что он не только забивает голы, но и отдает множество результативных передач. По его мнению, игрок здорово проявил себя в матче против национальной команды Сенегала на ЧМ-2026.