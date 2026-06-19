Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 14:54

ИИ раскрыл, кто из фаворитов провалится на ЧМ-2026

Сборная Бразилии провалится на ЧМ-2026 по версии DeepSeek

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Среди фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года худшего результата добьется сборная Бразилии, считает искусственный интеллект. Также среди разочарований мундиаля отмечают национальную команду Англии.

Согласно ожиданиям DeepSeek и Qwen, Бразилия покинет турнир на стадии 1/8 или 1/4 финала. ChatGPT и Perplexity считают, что разочарованием станет сборная Англии. Команда Томаса Тухеля обладает великолепным подбором игроков, но регулярно уступает командам, которые выглядят более организованными. ИИ считает Францию и Испанию более цельными футбольными коллективами. Сильный состав англичан не гарантирует им далекий проход в стадии плей-офф.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что французский полузащитник «Баварии» Майкл Олисе на данный момент является лучшим футболистом мира, потому что он не только забивает голы, но и отдает множество результативных передач. По его мнению, игрок здорово проявил себя в матче против национальной команды Сенегала на ЧМ-2026.

Спорт
Футбол
чемпионат мира
Бразилия
Англия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Набиуллина раскрыла, будет ли ЦБ в дальнейшем снижать ключевую ставку
«Кто-то должен защищать»: Набиуллина сравнила ЦБ с вратарем
Стало известно, как изменилось отношение россиян к поездкам на такси
Петербуржцу вынесли приговор за смертельное ДТП
Столкнувшего ребенка к крокодилу британца отпустили под залог
Иран снова закрыл Ормузский пролив
Врач объяснил, при какой температуре нельзя купаться
Политолог ответил, какие страны ЕС выступают против переговоров с Россией
Набиуллина рассказала о своей болезни
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
Набиуллина раскрыла три сценария по ключевой ставке
Набиуллина объявила о снижении инфляции в России с важной оговоркой
Набиуллина указала на рост одного показателя в экономике
Психолог объяснил, в чем главная проблема приложений для знакомств
Набиуллина объяснила, с чем связан высокий разброс зарплат в России
«Жуткое преступление»: в СНГ ответили на удар БПЛА по автобусу с детьми
«Преступление против Бога»: депутат о гибели девочки в результате атаки ВСУ
Погода в Москве в субботу, 20 июня: комфортное тепло до +21 и дожди
Лоза ответил, какие отечественные исполнители ему нравятся
Город в Сибири столкнулся с нашествием мошкары из-за аномальной погоды
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.