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18 июня 2026 в 17:45

«Не подходят»: экс-футболист о невызове звездных английских игроков на ЧМ

Масалитин: Палмер и Фоден не подходят под игровую модель тренера сборной Англии

Фил Фоден Фил Фоден Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Звездные английские футболисты Коул Палмер и Фил Фоден не получили вызов на чемпионат мира — 2026, потому что не подходят под игровую модель тренера Томаса Тухеля, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он отметил, что Англия провела хороший матч против национальной команды Хорватии.

Каждый тренер выбирает игроков под свою игровую модель. К сожалению, Палмер и Фоден под нее не подходят. Конечно, игроки очень хорошие, и они бы украсили другую сборную своей игрой. Англия хорошо смотрелась в игре с Хорватией. На сегодняшний день из всех команд два классных, целостных тайма провела только Англия, — сказал Масалитин.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В первом матче ЧМ-2026 Англия обыграла Хорватию со счетом 4:2.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев призвал убрать португальского нападающего Криштиану Роналду из основного состава национальной сборной на ЧМ-2026. По мнению телеведущего, форвард превратился в обузу, в отличие от аргентинца Лионеля Месси, который до сих пор является системообразующим игроком.

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В. Байбаков
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